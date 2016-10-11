Samsung остановил продажи Galaxy Note 7

Южнокорейская Samsung Electronics Co. официально объявила об остановке продаж смартфона Galaxy Note 7 в связи с сообщениями о том, что возгорания устройств продолжаются даже после ремонта.

В заявлении компания попросила всех оптовых и розничных продавцов прекратить продажу телефонов, пока проблема не будет устранена. В сообщении говорится: «Пользователи оригинального Galaxy Note 7 или обновленной модели, выданной взамен, должны отключить питание и прекратить использование устройства». Тем, кто обменяет Galaxy Note 7 на другие модели, Samsung обещает бонусные выплаты в $25.

«Совместно с соответствующими контролирующими органами мы проводим расследование недавних инцидентов, связанных с Galaxy Note 7», – заявили в компании.

Ранее стало известно, что Samsung остановила производство смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщил представитель компании агентству «Ренхап». На условиях анонимности он рассказал, что решение об остановке производства принято после обсуждения проблемы с регуляторами Южной Кореи, Китая и США.

Из-за объявления об остановке продаж южнокорейская компания во вторник потеряла $17 млрд капитализации. Акции Samsung Electronics подешевели 11 октября максимальными темпами с 2008 г. – на 8% до 1,545 млн южнокорейских вон, капитализация сократилась до 217,35 трлн вон (около $195,6 млрд), свидетельствуют данные торгов. В прошлую пятницу котировки акций Samsung Electronics впервые в истории поднимались выше 1,7 млн вон.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа 2016 г. в Южной Корее. В сентябре компания отозвала по всему миру 2,5 млн смартфонов из-за проблемы с перегревом батарей, который в ряде случаев приводил к возгоранию. По итогам отзывной кампании Samsung сообщил, что проблемы были связаны с одним из поставщиков батареек, с которым компания перестала сотрудничать, и что клиенты вернули более половины ранее проданных Note 7, и из тех, кто пожелал поменять смартфон, 90% предпочли новую модель. После возобновления продаж стали поступать сообщения о возгорании уже замененных Note 7, которые должны были быть полностью безопасны. «Ренхап» передает, что ряд таких случаев был отмечен в США и на Тайване. Один инцидент привел к эвакуации пассажиров с борта самолета Southwest Airlines в США, в другой ситуации пострадала девочка, которая обменяла смартфон на «безопасный» в самом начале отзывной кампании. The Verge отмечает, что с «новыми» смартфонами только на прошлой неделе в США было зафиксировано пять случаев возгорания. В США Galaxy Note 7 перестали продавать компании Verizon, T-Mobile и AT&T.

Самый масштабный в истории Samsung отзыв дает редкую возможность конкурентам – таким, как, например, Apple – получить немалое преимущество накануне начала сезона новогоднего шопинга. Более того, проблемы Samsung негативно скажутся на Google, чье программное обеспечение Android установлено на смартфонах Samsung. Теперь Google будет труднее продавать свой собственный смартфон Pixel, который был презентован в начале октября. С другой стороны, производители смартфонов, такие как Huawei и Xiaomi, активно ищут способы выйти за рынок в Китае и конкурировать с Samsung во всем мире.