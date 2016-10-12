Китайцы готовы платить за уязвимости в Android и iOS от $100 000 – «Коммерсантъ»

Ряд российских компаний, специализирующихся на информационной безопасности, получил предложение продать компьютерные программы – эксплойты, которые используют уязвимости в операционных системах Android и iOS. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на их сотрудников. Предложение исходило от Роберта Невского, называющего себя торговым представителем ассоциации ShenZhen Computer Users Association (SZCUA), которая включает в себя крупные китайские IT-компании Kingdee International Software Group и China Greatwall Computer Shenzhen Co. Из информации в соцсети LinkedIn следует, что Роберт Невский работает в SZCUA с июня 2016 г. Некоторые его письма в IT-компании были отправлены в августе, другие — несколько дней назад.

«Мы заинтересованы в покупке уязвимостей нулевого дня (0day, не известные разработчикам софта). Нам интересны os/cms/app/software/modems/office/browsers. На данный момент особенно интересны IE/modem/Android/iOS», - приводит издание одно из сообщений Невского. Выплаты предполагаются в три этапа. «При первой сделке ценовой порог не превышает $100 000. (цена обсуждается)», - отмечается в сообщении. Это происходит еще до получения продукта. Вторая сделка — после получения и проверки, а третья — «по истечении двух-трех месяцев, чтобы убедиться, что эксплойт не был обнародован».

С аналогичными предложениями SZCUA обращалась к британским специалистам, сообщали они в середине 2015 г. «Я предполагаю, что SZCUA снабжает ими (эксплойтами) государственные хакерские команды либо продает их на черном рынке внутри Китая»,— приводит издание мнение сооснователя хакерской конференции Steelcon Робина Вуда, получившего письмо от ассоциации. Он отправил в SZCUA уже опубликованные эксплойт, на что получил ответ, что это не 0day. Из этого Вуд заключил, что там «неплохо разбираются в теме». Представители SZCUA писали Вуду несколько раз за последние 18 месяцев, а «значит, это не просто какая-то группа, которая появилась и исчезнет через несколько недель».

В SZCUA отвергают предположения в ведении подобного бизнеса.

В мире действует несколько площадок, торгующих эксплойтами. В их числе — Zerodium и Zeronomicon. Аналогичная структура создана и в России бывшим сотрудником Росфинмониторинга Андреем Шороховым. За уязвимости в Android и Windows Phone Zerodium готов заплатить до $100 000, а в iOS — до $500 000.

Замдиректора по развитию бизнеса Positive Technologies Алексей Качалин предполагает, что эксплойты могут использоваться в составе систем негласного съема информации. «Часть купленного может идти для массовых систем, продаваемых на рынке спецсредств, вроде FinFisher, а наиболее интересные — припасены для собственных спецслужб и использованы в операциях, проводимых в интересах государства»,— говорит он.