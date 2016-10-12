Руководство Samsung провело закрытое совещание в Сеуле

В Сеуле прошло совещание руководителей различных подразделений группы Samsung, включая Samsung Electronics, сообщает ТАСС со ссылкой на «Ренхап». Встреча прошла в закрытом режиме. Ее участники затем отказались от комментариев о кризисе вокруг смартфона Galaxy Note 7 и возможных перестановок в руководстве компании.

Samsung пересмотрела прогноз по показателям за III квартал. Как сообщает «Ренхап», прогнозируемая операционная прибыль снижена с прежних 7,8 трлн вон до 5,2 трлн вон ($4,6 млрд), на 29,63%. Прогноз по квартальным продажам ухудшен до 47 трлн вон.

11 октября компания объявила о прекращении производства, продаж и обмена Galaxy Note 7 во всем мире. Владельцев этого смартфона попросили их выключить и не пользоваться. Расследование в связи с этим проводят власти Республики Корея, Тайваня и США.