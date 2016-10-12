Россия хочет посадить станцию на Венере в 2026–2027 годах

Российскую межпланетную автоматическую станцию «Венера-Д» собираются посадить на одноименную планету примерно через 10 лет.

«Посадка запланирована на 2026-2027 гг.», - следует из презентации, представленной научным сотрудником Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмилой Засовой в среду в ИКИ РАН на 7-м Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы (7М-S3).

Ранее директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил журналистам, что идет подготовка совместной российско-американской миссии по исследованию Венеры.

«Американцы тоже интересуются Венерой, обсуждалась новая миссия, но она будет очень нескоро. Называется она "Венера-Д", - сказал Зеленый.

Он уточнил, что «речь идет о создании долгоживущей станции на Венере, которая сможет исследовать и поверхность, и атмосферу планеты».

Планируется, что «Венера-Д» будет запущена с помощью тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».