Замглавы управления президента по внутренней политике станет представитель «Росатома»

Заместителем главы управления президента по внутренней политике станет официальный представитель «Росатома» Сергей Новиков.

Источник в администрации президента России сообщил в среду «Интерфаксу», что «директор департамента коммуникаций госкорпорации "Росатом" Новиков займет должность заместителя главы управления президента по внутренней политике».

Ранее эту должность покинула Ольга Ситникова, которая стала заместителем руководителя аппарата Госдумы - начальником управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Новиков на протяжении многих лет входит в команду Сергея Кириенко, который недавно был назначен первым заместителем руководителя президентской администрации. До сих пор Новиков занимал должность директора департамента коммуникаций «Росатома».