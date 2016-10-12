В России может быть создан космический туроператор

В России может появиться собственный оператор космических туристических полетов, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

«Обсуждается вопрос создания в ближайшее время российской компании, которая может заняться организацией полетов космических туристов на Международную космическую станцию», - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что компания, скорее всего, будет иметь российскую юрисдикцию. «Однако она сможет осуществлять деятельность за рубежом. Поскольку основная целевая аудитория такого рода услуг - потенциальные космические туристы - в основном проживают за границей», - сказал источник.

В настоящее время услуги полета на МКС предоставляет американская компания Space Adventures.