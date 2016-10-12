Samsung Electronics планирует отказаться от бренда Note – ТАСС

Южнокорейская компания Samsung Electronics откажется от использования бренда Note, под которым выходили ее флагманские смартфоны с большим экраном. Об этом сообщил ТАСС источник в штаб-квартире корпорации.

По его словам, после скандала с новинкой - смартфоном Galaxy Note 7 - доверие потребителей к этому продукту было подорвано. «Согласно данным опросов резко негативно к аппарату относятся более 50% респондентов, в том числе в Южной Корее. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, - полностью ликвидировать данный бренд», - сообщил он.

Samsung Electronics 11 октября объявила о полной остановке производства смартфонов Galaxy Note 7. По словам представителя компании, она приняла такое решение, «руководствуясь заботой о безопасности пользователей».