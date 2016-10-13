Совещание у Шувалова по авторским правам отменено – ТАСС

Совещание у первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова по реформе российской модели управления авторскими правами, намеченное на 13 октября, отменено. Об этом сообщил ТАСС федеральный чиновник, и подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По их словам, это произошло из-за давления на министерства и ведомства через средства массовой информации. В частности, им известно, что причиной отмены мероприятия послужил «нездоровый ажиотаж» вокруг реформы, которая должна упорядочить сбор платы за использование интеллектуальной собственности, но при этом затрагивает интересы существующих организаций, работающих в области управления авторскими правами.

По утверждению одного из источников, знакомого с ситуацией, некоторые лица и организации «явно заигрались» в лоббировании разных вариантов по управлению авторскими правами.

В секретариате Шувалова сообщили, что в графике первого вице-премьера такого совещания сегодня нет, и отказались обсуждать детали.