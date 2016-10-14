HP сократит до 4000 сотрудников в ближайшие три года

HP Inc. (выделившаяся в ноябре 2015 г. структура Hewlett-Packard по производству компьютеров и принтеров) в ближайшие три года собирается сократить от 3000 до 4000 рабочих мест из-за спада бизнеса в условиях волатильности на рынке. Как сообщает Reuters, это заявление вызвало снижение котировок компании на 1,3% на электронных торгах после закрытия бирж.

В феврале HP обещала ускорить реструктуризацию бизнеса и сократить 3000 человек к концу финансового 2016 г. Гендиректор компании Дион Вайслер 13 октября заявил, что рынок остается неустойчивым и нестабильным, основные рынки компании испытывают трудности, макроэкономические факторы волатильны.

Он также сообщил, что компания расширит программу обратного выкупа акций на $3 млрд.

По уточненному прогнозу, HP ожидает получить прибыль в финансовом 2017 г. в пределах $1,55-1,65 на акцию, опрошенные Reuters аналитики ожидают этот показатель на уровне $1,61 на акцию.