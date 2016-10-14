«Интерфакс» узнал об обысках у субподрядчиков РКС и РКК «Энергия»

13 октября прошли оперативно-следственные действия в фирмах, работающих на субподряде у компаний «Российские космические системы» (РКС) и РКК «Энергия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обыски прошли по делу об отмывании денег и их выводе за границу.

Летом 2016 г. правоохранители пресекли деятельность нескольких организаций, которые занимались обналичиванием средств и их выводом за пределы России, рассказал собеседник агентства. Проверка установила, что эти деньги - бюджетные и принадлежат РКС и РКК «Энергия». Затем под подозрение следствия попали субподрядчики этих космических предприятий. К самим РКС и РКК «Энергия» претензий у правоохранителей пока нет, однако расследование дела продолжается.

«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.