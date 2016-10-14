Стали известны участники конкурса на создание мессенджера для чиновников

Институт развития интернета отобрал 13 прототипов мессенджеров для использования в госорганах, говорится в сообщении ИРИ.

«Я не припомню, чтобы какой-то отечественный продукт, тем более такого уровня и масштаба, разрабатывался, с одной стороны, с участием такого числа различных прототипов решений, а с другой - с таким глубоким участием пользовательской аудитории - чиновников, - сказал советник президента России по интернету Герман Клименко, слова которого приводятся в сообщении. - Мы сделаем госмессенджер заточенным под потребности конечного пользователя - госслужащих».

По данным ИРИ, всего на тестирование поступило 34 продукта. В ходе тестирования эксперты института и отрасли проверяли удобство использования прототипов мессенджеров, обеспечение в них защиты данных, возможность «достройки» специфического функционала, в том числе в плане выстраивания иерархической структуры.

Для практических испытаний ИРИ отобрал месенджеры «Сибрус» (разработка компании «Киберника»), Staply («Примавера»), «Ответ» (УКТ), Actor («Актор»), eMotion («Мегафон»), «Кубик» («Платформа кубик»), Flodium («Оммджи технолоджи»), Titanium (Nexters), ICQ2016 (Mail.ru), Dialog («Диалог»), Bellchat (ФГУП ГлавНИВЦ управления делами президента РФ), B2G Messenger («Ростелеком») и RTIMS («РТ-Информ»).