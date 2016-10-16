Модули миссии «ЭкзоМарс-2016» успешно разделились на подлете к Марсу

Отделение демонстрационного десантного модуля Schiaparelli от орбитального модуля TGO миссии «ЭкзоМарс-2016» на подлете к Марсу прошло успешно, сообщили в Роскосмосе. Теперь Schiaparelli продолжит движение по траектории, пересекающей орбиту Марса, для посадки на планету, а TGO 19 октября начнет маневр торможения для выхода на орбиту спутника Марса.

Посадка Schiaparelli тоже запланирована на 19 октября. Модуль войдет в атмосферу примерно в 17.42 мск. Ориентировочно в 17.48 мск он начнет передачу сигнала с поверхности Марса.

Сигнал будет приниматься на станциях дальней космической связи Европейского космического агентства в Маларгуэ (Аргентина), а также NASA в Канберре (Австралия) и Мадриде (Испания). Кроме этого, планируется впервые задействовать радиотелескоп GMRT, который будет записывать радиосигналы от спускаемого модуля.

В России планируется прием сигналов орбитального модуля TGO станциями в Медвежьих озерах и Калязине.