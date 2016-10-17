Замначальника РЖД по ЧС пострадал при пожаре из-за смартфона Samsung

Замначальника Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями (ЦЧС) Александр Кириенко серьезно пострадал при пожаре в собственном доме, вызванном взрывом смартфона Samsung Galaxy Note 7, пишет ресурс Life.

По данным издания, 12 октября смартфон Samsung взорвался при зарядке в одной из комнат подмосковного особняка Кириенко. 55-летний мужчина, пытавшийся сам потушить загоревшийся диван, получил тяжелые ожоги, в том числе ожог верхних дыхательных путей, и отравление продуктами горения. Его состояние остается стабильно тяжелым. Трехэтажный особняк под Красногорском сгорел полностью, супруге и гостю Кириенко удалось выбраться наружу без повреждений.

Первые сообщения о возгораниях Note 7 появились в соцсетях сразу после начала продаж в конце августа. К середине сентября Samsung приостановила продажи, а Комиссия по безопасности потребительских товаров США потребовала отозвать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 с американского рынка. Количество установленных случаев возгорания приблизилось к 100 только в этой стране, причем в 15% случаев речь шла о возгорании со взрывом, в 60% случаев при возгорании повреждалось другое имущество пользователей.

11 октября Samsung сообщил, что прекращает производство и продажи новой модели. Клиентам, готовым обменять Note 7 на другой смартфон Samsung, компания предложила по $100, а тем, кто хочет просто вернуть деньги, – по $25. Средства поступят на счета магазинов, где приобретались Note 7, и их можно будет потратить на любые покупки. Кампанию по возврату Galaxy Note 7 эксперты оценили в $2,3 млрд в ближайшие полгода, а общий убыток от отзыва проблемной модели - в $5,3 млрд за полгода.