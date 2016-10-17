Slon сменит название

В ближайшее время интернет-издание Slon сменит название на Republic, говорится в сообщении издания. Новое имя больше подходит аналитическому изданию о политике, экономике и бизнесе, считают в издательстве.

Сайт Slon.ru был запущен в мае 2009 г., инвестор проекта - Александр Винокуров. Среди других медиаактивов бизнесмена - телеканал «Дождь» и издание «Большой город». C тех пор 40 000 человек хотя бы раз покупали подписку, говорится в сообщении издания. «Благодаря платежам читателей мы впервые с момента основания не нуждаемся в сторонних инвестициях, наше нынешнее положение позволяет нам снова нанимать сотрудников, расширять круг внештатных авторов и делать больше материалов - этим занимается Ирина Малкова, новый главный редактор, которая пришла к нам в августе из РБК», - говорится в сообщении издания.