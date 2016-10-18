Mail.ru Group ликвидировала Odnoklassniki Ltd

Компания Odnoklassniki Ltd будет полностью ликвидирована: она подала заявление об удалении данных о себе из британского реестра юридических лиц, следует из информации, опубликованной на сайте companieshouse.gov.uk.

Odnoklassniki Ltd была зарегистрирована в Великобритании в 2006 г. Альбертом Попковым, ранее она управляла социальной сетью «Одноклассники». В 2009 г. соцсеть перешла под контроль фонда DST (его активы затем вошли в Mail.ru Group), а в 2014 г. группа объявила о намерении перевести «Одноклассники» во владение российского юрлица – ООО «Мэйл.ру». Ликвидация британского юрлица произошла «в рамках консолидации и упрощения юридической структуры компании, «Одноклассники» были присоединены к ООО «Мэйл.ру», говорит представитель группы.