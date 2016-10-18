Продление льгот для IT-компаний до 2023 года оправдано – Путин

Президент России Владимир Путин считает оправданным продление льгот по уплате страховых взносов для IT-компаний до 2023 г., передает ТАСС.

«Далеко не всегда льготы являются обоснованными и дающими такой позитивный эффект, как в данном случае», - пояснил он.

По его словам, в случае со льготами для IT-компаний «как мы планировали, так и получилось». Президент считает, что эффект от льгот виден. В ближайшее время правительство должно внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, заявил Путин.

В свою очередь, вице-премьер России Аркадий Дворкович на съезде «Деловой России» заявил, что правительство выступает против снижения порога беспошлинного ввоза для трансграничной торговли, до тех пор пока система платежей не станет нормально работать.

«Мы не смогли пока ее настроить так, чтобы удобно, легко, за одну минуту можно было все это уплачивать», - уточнил он.