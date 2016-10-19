Япония планирует отрегулировать оборот игровой валюты Pokemon Go

Японское Агентство финансовых услуг (FSA) собирается отрегулировать оборот игровых денег в игре Pokemon Go, сообщает Financial Times. PokeCoins используется для выращивания редких монстров, и приобрести «игровые деньги» можно реальными. По данным газеты, в настоящее время японские власти обсуждают вопрос регулирования с компанией - разработчиком игры - Niantic.

Газета пишет, что пока FSA лишь обсуждает валютное регулирование игры, но этот прецедент может привести к тому, что все разработчики игр, доступных в Японии, будут обязаны обеспечивать внутриигровые валюты обычными японскими йенами.

По данным консалтинговой SuperData Research, в 2016 г. объем рынка мобильных игр в Японии вырос втрое с 2012 г. и составит $8,6 млрд. Основной вклад в этот рост, по мнению аналитиков, внесли продажи игровых валют.