Зонд Juno на орбите Юпитера автоматически вошел в безопасный режим

Космический аппарат Juno, вращающийся на орбите Юпитера, автоматически перешел в безопасный режим, отключив все приборы, сообщили в NASA. Как пояснили в космическим агентстве, зонд проводит самодиагностику.

Juno отключился за 13 часов до того, как должен был пролететь на ближайшем расстоянии от Юпитера.

Ранее в NASA сообщили, что снижающий орбиту маневр аппарата перенесен с 19 октября на 11 декабря. Это было связано с проблемами в клапане, позволяющем включаться главному маршевому двигателю.