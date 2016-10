О слиянии Time Warner и AT&T может быть объявлено уже в выходные

Американские телекоммуникационные компании AT&T Inc. и Time Warner Inc. ведут переговоры о слиянии и могут объявить о сделке уже в ближайшие выходные, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Данная сделка позволит объединить активы AT&T в сфере беспроводной и широкополосной связи, а также спутникового телевидения с развлекательным бизнесом Time Warner, которой принадлежат кабельные каналы TNT, TBS и CNN.

Также Time Warner владеет сверхуспешным каналом HBO, выпускающим сериалы «Игра престолов» и «Мир Дикого запада», и киностудией Warner Bros., представившей в 2016 г. картины «Бэтмен против Супермена» и «Отряд самоубийц», собравшие в мировом прокате свыше $1,6 млрд.

Акции AT&T в ходе торгов в пятницу упали в цене на 3,7%, тогда как котировки Time Warner подскочили на 10%. Капитализация AT&T составляет почти $238 млрд, рыночная стоимость Time Warner - почти $65 млрд.