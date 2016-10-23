Хакерской атаке подвергся старый сайт МИДа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что речь идет о взломе старого сайта ведомства, который уже давно не используется.

«Специалисты разбираются, что это было. Если установят, что имел место взлом, пусть и не работающего ресурса, американцами, приятного мало, потому что либо начала действовать кибермашина разрушения, о которой говорили Байден и Макфол, либо эта адская провокационная избирательная кампания в Штатах завела людей до такого состояния, что они начинают крушить все на своем пути», – написала Захарова в Facebook.

Ранее хакер Jester (Шут) сообщил, что взломал сайт российского МИДа. Он заявил, что таким образом отомстил за кибератаку на американские сайты, за которой, по его мнению, стоит Россия.