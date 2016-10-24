ФАС начала проверку цен на iPhone 7

Федеральная антимонопольная служба России начала проверку цен на iPhone 7, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Через месяц может быть возбуждено новое дело, отметили в антимонопольной службе.

«Мы будем проводить анализ в течение месяца или чуть-чуть побольше, по итогам анализа примем решение. Может быть возбуждено новое антимонопольное дело или объединено со старым», – сказал представитель ФАС.

При этом ведомство пока еще не запросило у Apple информацию по ценообразованию на новые смартфоны в России.

ФАС уже ведет дело против Apple, которое будет рассмотрено 7 ноября. Американская компания обвиняется в координации стоимости iPhone 6 и 6s в России, что стало причиной установления одинаковых розничных цен.