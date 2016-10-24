Samsung отложил работу над Galaxy S8 до выяснения причин возгорания Note 7 – WSJ

Компания Samsung Electronics Co. отложила работу над новой моделью смартфона – Galaxy S8, потому что пока не установлены причины возгорания Note 7, пишет газета The Wall Street Journal.

Презентация Galaxy S8 запланирована на февраль 2017 г., но пока неизвестно, состоится ли она, поскольку производителям по-прежнему не удается установить, почему загораются некоторые смартфоны Note 7.

Разработка новой модели отложена на две недели, чтобы дать инженерам время решить проблему перегрева Note 7.