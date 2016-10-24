Продажи Apple Watch упали на 70% за квартал – IDC

По данным исследовательской компании International Data Corporation (IDC), рынок «умных» часов в III квартале 2016 г. сократился наполовину до 2,7 млн единиц, причем Apple сократила продажи Apple Watch на 71,6% до 1,1 млн единиц. Но спад не помешал компании сохранить первое место по доле рынка - 41,3%.

На второе место поднялась швейцарская компания Garmin, продажи устройств которой взлетели почти на 325% до 600 000 устройств. Samsung демонстрирует стабильность на этом волатильном рынке: продажи «умных» часов производства южнокорейской компании увеличились на 9% до 400 000.

Количество проданных устройств Lenovo упало на 73,3%, Pebble - на 54,1%; обе компании продали примерно по 100 000 часов.

"Становится очевидным, что "умные" часы - товар не для всех", - говорит аналитик IDC Джитеш Убрани. По его словам, компаниям так и не удалось объяснить пользователям, для чего нужны эти часы помимо использования их в качестве фитнес-трекеров.