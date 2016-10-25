Италия одобрила сделку Vimpelcom и Hutchinson в 7,9 млрд евро по созданию СП

Vimpelcom Ltd. и Hutchinson Holdings получили финальное одобрение со стороны министерства экономического развития Италии по слиянию итальянских активов для создания на паритетных началах совместного предприятия – оператора мобильной связи. Об этом говорится в пресс-релизе Vimpelcom.

В частности, речь идет о слиянии операторов Wind Telecomunicazioni (принадлежит Vimpelcom) и 3 Italia (принадлежит Hutchinson). Сумма сделки оценивается в 7,9 млрд евро, объем прибыли СП – в 700 млн евро в год.

«Vimpelcom и Hutchinson приветствуют данное решение, а это значит, что сделка будет закрыта до конца года», – говорится в сообщении.

Ранее компании получили одобрение от Еврокомиссии.