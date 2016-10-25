Мединский попросил вернуть «Ленфильму» и студии Горького права на снятые ими картины

Министр культуры Владимир Мединский попросил правительство поддержать «Ленфильм» и Киностудию им. Горького и вернуть им исключительные имущественные и неимущественные права на все аудиовизуальные произведения, которые создавались на этих площадках до 2002 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Мединского на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. На письме стоит резолюция первого вице-премьера Игоря Шувалова «Проработать» – от 11 октября. Пресс-служба Министерства культуры подтвердила отправку такого обращения. Там добавили, что Шувалов поручил рассмотреть эту просьбу Минкультуры о возврате студиям прав на киноколлекции Министерству экономического развития до 27 октября.

Из 1700 картин «Ленфильма» примерно 120–130 постоянно показывают в эфире федеральных и региональных телеканалов, рассказал РБК источник на этой студии. По его словам, спрос на старые фильмы вырос в связи с оттоком рекламодателей с телеканалов и сокращением производства собственных телепроектов каналами. По его подсчетам, только «Ленфильму» ежегодные отчисления за права на ленты могут дать от 200 млн руб. в год.

В 2001 г. права этих киностудий на созданные ими произведения были переданы сначала фильмофондам, затем – ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция», сейчас эти права принадлежат Госфильмофонду России, говорится в письме. Сохранить такие права за собой удалось только «Мосфильму», который во многом благодаря этому сейчас является «самым рентабельным предприятием среди киностудий с государственным участием», считает Мединский.

Возвращение прав на киноколлекции должно проходить путем внесения этих прав в качестве вклада государства в уставный капитал киностудий, пишет РБК. Если предложение Минкультуры будет одобрено, права на фильмы будут возвращены киностудиям указом президента, сказал сотрудник пресс-службы министерства.

В мае 2014 г. гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин просил Медведева помочь вернуть киностудии ее золотую коллекцию - фильмы, снятые до 2001 г. Как писал «Коммерсантъ», потенциальные доходы от использования коллекции оценивались в сентябре 2012 г. в 90-120 млн руб. в год. Пичугин тогда ссылался на концепцию модернизации «Ленфильма», которая предполагает получение доходов от коллекции. Доходы как часть бизнес-плана рассматривал и ВТБ, принимая год назад решение о финансировании студии на 1,53 млрд руб. Несмотря на решение правительства от 25 августа 2013 г. о передаче коллекции в управление «Ленфильма», договор до сих пор не заключен, указывал Пичугин весной 2014 г.