Alphabet отказалась от расширения сервиса высокоскоростного интернета Google Fiber

Головная компания Google Alphabet отказалась от планов по дальнейшему расширению своего сервиса Google Fiber, который предлагает сверхскоростное подключение к интернету по оптиковолоконной сети. Это сообщает ТАСС со ссылкой на AP. В отставку ушел Крейг Барратт, руководитель дочерней компании Alphabet под названием Access, которая в течение шести лет занималась разработкой и установкой сервиса Fiber в американских городах, узнало АР. В Access возможны массовые сокращения штатов, сколько людей сократят, пока неизвестно.

По словам Барратта, Access нацелена на изменение своей бизнес-стратегии. Сервис продолжит свое существование в таких городах, как Остин, Атланта, Шарлотт, но дальше расширяться не будет. Ранее Alphabet планировала обеспечить сверхскоростным подключением к интернету жителей Лос-Анджелеса, Финикса, Далласа, Портленда.

Проект Google Fiber, предоставляющий доступ в интернет со скоростью до 1 гигабита в секунду, был запущен в 2010 г. AP называет его крайне затратным. Access так и не сумела сократить издержки и достичь поставленных бизнес-целей, предполагающих, в частности, обеспечение сверхскоростным интернет-доступом как минимум 5 млн человек.