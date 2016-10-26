Главный редактор «Ведомостей» сообщила совету директоров, что через полгода покинет свой пост

26 октября состоялось заседание совета директоров АО «Бизнес ньюс медиа», издающего газету «Ведомости». Совет признал удовлетворительными исполнение бюджета и предварительные финансовые итоги 2016 г., а также утвердил бюджет компании на 2017 г.

Кроме того, главный редактор «Ведомостей» и член совета директоров АО «Бизнес ньюс медиа» Татьяна Лысова сообщила совету директоров о своем намерении по завершении I квартала 2017 г. покинуть пост главного редактора. Свое желание в будущем поменять работу Лысова объяснила личными обстоятельствами: «У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно». Она заверила, что это исключительно ее инициатива, для которой нет никаких внешних или внутрикорпоративных причин. Возможные кандидатуры на пост нового главного редактора «Ведомостей» на заседании совета не обсуждались. У Лысовой тоже нет предложений о другой работе. «У нас впереди достаточно времени, чтобы найти хорошего нового главного редактора для "Ведомостей" и мне найти новое применение своим силам», – сказала Лысова.

«Татьяна Лысова заранее предупредила совет директоров и всю компанию, что в какой-то день оставит свою сегодняшнюю должность. Это нормально, – считает член совета директоров АО «Бизнес ньюс медиа» Демьян Кудрявцев. – Мы будем советоваться с ней и равняться на нее и дальше, что бы она ни делала. Татьяна Геннадьевна - крутая, работать с ней - и радость, и гордость, работать без нее - большая ответственность, но мы еще многое успеем сделать вместе».