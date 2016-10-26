В сеть попала фотография нового MacBook за день до презентации

Изображение нового ноутбука от американской корпорации Apple, презентация которого состоится только в четверг, было обнаружено в файлах недавнего обновления операционной системы MacOS. Об этом сообщает в среду, 26 октября, издание MacRumors.

Судя по фотографии, главной новинкой MacBook Pro станет отсутствие верхних функциональных клавиш - вместо них на ноутбуке находится сенсорный экран. На этом же экране справа расположен сканер отпечатков пальцев, позволяющий подтвердить покупку в Apple Pay, приложив к нему указательный палец.

Как ожидается, на собственном мероприятии 27 октября Apple представит не только новый MacBook Pro, но также обновит линейку ноутбуков Air и моноблоков iMac.