Apple отложила начало продаж беспроводных наушников AirPods

Apple отложила на неопределенный срок начало продаж беспроводных наушников-вкладышей AirPods, сообщает портал TechCrunch со ссылкой на представителей компании. В корпорации отметили, что не будут поставлять товар в магазины, пока не убедятся, что он полностью готов.

Наушники AirPods были представлены вместе с iPhone 7 на презентации в ходе Всемирной конференции разработчиков Apple. В компании рассчитывают, что пользователи откажутся от проводных наушников в пользу AirPods.