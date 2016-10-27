Apple отложила начало продаж беспроводных наушников AirPods
Apple отложила на неопределенный срок начало продаж беспроводных наушников-вкладышей AirPods, сообщает портал TechCrunch со ссылкой на представителей компании. В корпорации отметили, что не будут поставлять товар в магазины, пока не убедятся, что он полностью готов.
Наушники AirPods были представлены вместе с iPhone 7 на презентации в ходе Всемирной конференции разработчиков Apple. В компании рассчитывают, что пользователи откажутся от проводных наушников в пользу AirPods.
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