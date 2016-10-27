«Мегафон» может выплатить 15 млрд рублей дивидендов за январь – сентябрь

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 г. из расчета 24,19 руб. на акцию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании, всего дивиденды могут быть выплачены на общую сумму почти 15 млрд руб. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 20 декабря.

На выплату дивидендов планируется направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 14,998 млрд руб.