Twitter сократит 9% сотрудников ради экономии

Сервис микроблогов Twitter сократит 9% сотрудников по всему миру в процессе реорганизации, призванной снизить операционные расходы, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее на этой неделе Bloombeg сообщил, что компания объявит о сокращении 8% штата – около 300 рабочих мест. В течение всего года Twitter вел переговоры о продаже. В числе потенциальных покупателей называли Google, Salesforce.com, Microsoft и Verizon. Ожидалось, что сумма сделки может составить $16,7 млрд. За год капитализация Twitter упала на 40% до $12,76 млрд.