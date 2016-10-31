Google фактически не выполняет предписание ФАС – Артемьев

Google фактически не выполняет предписание по делу об Android, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В таком случае дело перейдет из области административного права в область уголовного права, и топ-менеджеры корпорации могут получить два года лишения свободы, сообщил в интервью ТАСС руководитель ведомства Игорь Артемьев.

«Можно сказать, что они фактически пока не выполняют наши предписания – подача жалобы в кассацию приостанавливает решение, и поэтому исполнительные листы будут лежать по исполнению соответствующих решений судов, пока не завершится кассация и Верховный суд не примет решение. Ну а когда все это будет решено в судах, мы это просто будем взыскивать все в принудительном порядке», – отметил Артемьев.

Ранее ФАС признала, что Google навязывает производителям мобильных устройств Android свои сервисы и ограничивает установку приложений конкурентов. Ведомство назначило Google штраф в размере 438,1 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке операционных систем мобильных устройств в России. Американская корпорация подала иск к ФАС о признании штрафа недействительным.