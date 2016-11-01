«Ростех» заплатит «дочке» почти 11 млрд рублей за обеспечение связи к ЧМ-2018

Госкорпорация «Ростех» заплатит 10,853 млрд руб. своей дочерней структуре ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ) за услуги по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий к Кубку конфедераций 2017 г. и чемпионату мира по футболу 2018 г. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок, НЦИ будет единственным поставщиком этой услуги.

Работы рассчитаны на семь этапов и должны быть завершены до 31 ноября 2018 г.

В ноябре 2015 г. «Ростех» стал единственным подрядчиком по проектировке системы связи к ЧМ-2018. Стоимость контракта составляла 238,5 млн руб. Первоначально на это из федерального бюджета планировалось выделить 5,7 млрд руб. «Ростех» подсчитал затраты на проект и оценил его стоимость в 14,7 млрд руб. В начале октября «Ростех» подписал с Минкомсвязи контракт на создание ИКТ-инфраструктуры к чемпионату мира 2018 г. на сумму в 11 млрд руб. Таким образом, из федерального бюджета будет выделено больше, чем заложено, но меньше, чем рассчитывал «Ростех». «Интерфакс» напомнил, что на разработку аналогичной инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи государство выделило 6,87 млрд руб.

По требованиям FIFA Россия к 2017 г. должна обеспечить сотовой связью на стадионах и в городах чемпионата мира 220 000 потребителей, к 2018 г. – 700 000, а цифровой связью TETRA – 4166 и 10 833 потребителей соответственно. Матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. пройдут в 11 городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Саранске и Москве.