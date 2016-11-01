Минкультуры объявило конкурс на должность директора «Союзмультфильма»

Минкультуры России объявило конкурс на замещение должности директора ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия "Союзмультфильм"».

У кандидатов должно быть высшее профессиональное образование, опыт работы в аналогичной сфере деятельности, опыт на руководящей должности не менее года. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 ноября по 2 декабря 2016 г.

Конкурс будет проводиться в два этапа. В рамках первого - претенденты должны будут выполнить тестовые задания. На втором этапе комиссия рассмотрит представленные претендентами программы деятельности предприятия и подведет итоги конкурса. С победителем заключается трудовой договор на срок не более пяти лет.