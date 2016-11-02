Microsoft: Связанные с Россией хакеры использовали уязвимости Windows

Хакерские группы, связанные с российским правительством и атаками на американских политиков, стояли за последними кибератаками с использованием недавно обнаруженной уязвимости Windows. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на производителя программного обеспечения Microsoft. Дефект в системе был обнаружен после акций хакерской группы Strontium, более известной как APT28 или Fancy Bear, публиковавшей, в частности, данные WADA о приеме допинга американскими спортсменами.

Корпорация не называет ни дату атаки, ни пострадавших от нее. Сообщается о нескольких предпринятых хакерами атаках с использованием адресных фишинговых писем.

Обновление, закрывающее брешь в системе, компания пообещала выпустить в день выборов президента США – 8 ноябра.

Ни в ФБР, ни в департаменте внутренней безопасности эту информацию не стали комментировать.

Собеседник агентства из разведывательного сообщества заявил, что Fancy Bear в основном работает в интересах или от имени ГРУ - российской военной разведки. Представители России ранее опровергали причастность к хакерским атакам.

Последняя крупная хакерская атака в США состоялась 21 октября, объектами которой стали магазин Amazon, Twitter, музыкальная служба Spotify, сеть игровых приставок PlayStation Network, онлайн-кинотеатр Netflix, а также провайдер кабельного телевидения Time Warner Cable и один из монополистов рынка сотовой связи в США AT&T.