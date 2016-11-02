Песков: Полный переход в госструктурах к отечественному софту не планируется

Российские госструктуры не планируют полностью заменять ПО от Microsoft на отечественное программное обеспечение. «Нет. Это и невозможно абсолютно», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но существует понимание, что, безусловно, задействование отечественного софта возможно там, где не снижается производительность этого софта, его эффективность, где он продвинут в адекватной степени, где он сопоставим с зарубежными аналогами», - сказал Песков.

Он считает, что полная замена Microsoft на отечественное программное обеспечение возможна тогда, когда "отечественные производители софта родят что-то более эффективное". "Тогда, конечно, будет прямая целесообразность тотально перейти на что-то более эффективное. Это вопрос эффективности", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сегодня написали «Ведомости», госоператор «Ростелеком» намерен закупить права на использование российского ПО «Мой офис» за 284,5 млн руб. Тендеры по закупке «Моего офиса» провели уже около 10 госструктур и бюджетных учреждений разного уровня.