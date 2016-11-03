Квартальные показатели Facebook в очередной раз превзошли ожидания рынка

В III квартале чистая прибыль Facebook выросла в 2,7 раза до $2,379 млрд, или $0,82 в расчете на акцию, благодаря росту доходов от рекламы, сообщает «Интерфакс». В июле – сентябре 2015 г. этот показатель составил $896 млн, или $0,31 на акцию. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,09 на акцию с $0,57 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла на 56% до $7,011 млрд против $4,501 млрд годом ранее.

Опрошенные Thomson Reuters аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,97 на акцию при выручке в $6,92 млрд. Оба показателя превзошли ожидания рынка по итогам шестого квартала подряд, напоминает «Интерфакс».

Доходы Facebook от рекламы выросли за отчетный период на 59% и достигли $6,816 млрд. Около 84% выручки от рекламы компания получила с мобильных устройств по сравнению с 78% год назад и таким же уровнем во II квартале текущего года.

Количество активных пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) к концу сентября выросло на 16% до 1,79 млрд, а число пользователей, активных ежедневно, – на 17% до 1,18 млрд.

Совокупные расходы Facebook в III квартале поднялись на 28% до $3,889 млрд.

Капитализация компании с начала текущего года выросла на 22% и превышает $371 млрд.