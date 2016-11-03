Директор по продажам «Евросети» встал во главе розничного бизнеса «Мегафона»

«Мегафон» назначил гендиректором розничного бизнеса «Мегафон ритейл» Кирилла Шибанова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании. До этого он с 2011 г. был директором по продажам «Евросети». В новой должности Шибанов займется привлечением качественной абонентской базы, укреплением культуры качественного сервиса, а также увеличением доходности бизнеса компании.

Сейчас у «Мегафон ритейл» больше 2000 салонов связи по всей России и еще около 2000 салонов работают по франшизе. В 2015 г. около 40% новых подключений от всех продаж «Мегафона» обеспечили собственные каналы дистрибуции, включая агентские продажи и «Мегафон ритейл». При этом оператору принадлежит еще 50% ритейлера «Евросеть» (остальные 50% у «Вымпелкома»), у которого порядка 4500 точек.