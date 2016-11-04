Dalian Wanda купит за $1 млрд американского производителя телешоу

Китайский холдинг Dalian Wanda Group купит 100% голливудской Dick Clark Productions (DCP), которая выпускает телевизионные развлекательные передачи. Сумма сделки составит $1 млрд, сообщает «Прайм». В пресс-релизе Dalian Wanda сделка названа первым шагом группы на рынке телевизионного контента. Менеджмент DCP в полном составе останется работать в компании.

Dick Clark Productions была создана в 1957 г. американским ведущим и предпринимателем Диком Кларком, напоминает ТАСС. Компания является одним из лидеров индустрии развлечений США, она не раз становилась продюсером церемоний вручения кинопремии «Золотой глобус» (Golden Globe Awards) и American Music Awards.

В конце сентября Dalian Wanda сообщила о заключении партнерства с Sony Pictures Entertainment Studio, которое предполагает софинансирование высокобюджетных фильмов. Ранее глава Wanda Ван Цзяньлинь заявлял, что его цель - сотрудничество не только с Sony, но и «со всем Голливудом».

В начале года Dalian Wanda приобрела за $3,5 млрд контрольный пакет акций американского медиахолдинга Legendary Entertainment, в который входит кинокомпания Legendary Pictures, создавшая трилогию о Бэтмене, картины «Возвращение супермена», «Человек из стали», «Хранители», «300 спартанцев», «Тихоокеанский рубеж» и другие.

В 2012 г. Dalian Wanda выкупила крупнейшую сеть кинотеатров у компании AMC Entertainment за $2,6 млрд.