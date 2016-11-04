Строительство объектов для «Ангары» на Восточном могут отложить из-за сокращения финансирования – ТАСС

Из-за сокращения ФЦП «Космодромы России» в рамках секвестра бюджета может быть отложено строительство некоторых объектов инфраструктуры для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный. Это ТАСС рассказал источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, «Роскосмос» и Минфин должны принять консолидированное решение о параметрах ФЦП до 15 ноября. Тогда можно будет конкретно говорить, какие объекты будут построены вовремя, а какие - позднее.

Основные параметры программы по Восточному сохранятся, но, вероятнее всего, финансирование будет сокращено. «Поэтому на Восточном под ракету-носитель "Ангара", скорее всего, будут строиться только объекты пускового минимума, - сказал собеседник ТАСС. - Создание дополнительной инфраструктуры сдвинется по срокам». К объектам пускового минимума относится инфраструктура, необходимая для проведения самого старта.

Перед первым пуском «Союза» с Восточного была готова минимальная инфраструктура, напоминает ТАСС. Полностью инфраструктура для «Союза» на Восточном должна была быть сдана к 1 ноября.

По словам собеседника агентства, может сдвинуться на более поздний период строительство инфраструктуры для ракеты-носителя «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью, уточнил источник.

В то же время сроки первого беспилотного запуска «Ангары» с новым кораблем «Федерация» (2021 г.) и пилотируемого запуска (2023 г.) «Роскосмосу» поручено сохранить, а Минфину - выделить на это необходимые средства. Для их выполнения должна быть создана стартовая инфраструктура и разработана ракета-носитель «Ангара-А5П».

В госкорпорации «Роскосмос» воздержались от комментариев на эту тему.