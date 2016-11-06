У приложение «Музыка ВКонтакте» появилась платная подписка

Мобильное приложение «Музыка ВКонтакте» изменило внешний вид, название на Boom и ввело платную подписку, сообщает vc.ru.

Новая версия приложения появилась в App Store 3 ноября 2016 г., в Google Play – 31 октября.

Теперь пользователи могут выбрать один из четырех тарифов – от нуля до 149 руб. в месяц. Самый дорогой тариф дает возможность загружать музыку без каких-либо лимитов. У приложения также осталась бесплатная подписка, которая позволяет загрузить до часа музыки. Кроме того, бесплатным тарифом можно пользоваться не дольше 90 дней.

Ранее для пользователей приложения был доступен только бесплатный тариф на 90 дней. Пользователи отмечали, что могли воспользоваться им несколько раз подряд, указывает vc.ru.

В 2015 г. «ВКонтакте» полностью удалила музыку из приложения для iPhone из-за политики Apple. Позже «ВКонтакте» заключила мировое соглашение с Sony, а также выиграла суды у Warner и Universal и не стала удалять спорные треки, а также платить лейблам компенсации