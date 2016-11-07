ФАС перенесла рассмотрение дела против Apple на 8 декабря

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла на 8 декабря рассмотрение дела против американской корпорации Apple, которая подозревается в координации цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее антимонопольное ведомство уже переносило рассмотрение дела с 13 сентября на 7 ноября.

В феврале этого года ФАС заподозрила ритейлеров в ценовом сговоре при продаже iPhone 6s и 6s Plus, которые на тот момент были последними моделями популярного смартфона американской корпорации.

Проверка ФАС показала, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Аналогичная ситуация была выявлена и с предыдущими моделями iPhone.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования американской корпорацией, таким образом, «рекомендованные» цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.

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