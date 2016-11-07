Чубайс: из всех проектов «Роснано» 10 оказались неудачными

За девять лет существования корпорация «Роснано» приняла участие в строительстве 73 заводов в 32 регионах, все они работают, заявил президенту Путину предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Его цитирует ТАСС. По его словам, большинство проектов корпорации оказались удачными, в них создано 30 000 рабочих мест. Корпорация уже не ставит вопрос о бюджетном финансировании.

Чубайс напомнил, что перед «Роснано» изначально ставилась задача - создать наноиндустрию в России. В 2015 г., по его словам, объем производства в этой сфере превысил на 41 млрд руб. целевые показатели и составил 341 млрд руб. Как правило, речь идет о создании или нового продукта, или новой технологии, а в некоторых случаях - и новой подотрасли, отметил он.

«Конечно, есть и неудачи: 10 проектов нам не удалось достроить до конца или запустить производство так, чтобы оно окупалось», - продолжил Чубайс. «Но если посмотреть в целом на портфель проектов, которые есть у "Роснано", при том что мы были планово убыточными по нашей стратегии до 2017 г., мы в 2014 г. впервые вместо убытков получили прибыль в 7 млрд руб., в 2015 г. еще ее и удвоили, получили прибыль в 17 млрд руб.», - добавил он.

Если в самом начале работы корпорации объем прямой государственной помощи «Роснано» составлял 130 млрд руб., то «на сегодняшний день за счет возвратов, выходов из проектов» она работает в таком режиме, когда «уже не собирается ставить вопрос об ассигнованиях из бюджета». «Мы получаем доход от выходов из успешно работающих проектов, компенсируем потери там, где они возникают в таких случаях. И дальше работает воспроизводящаяся машина в финансовом смысле, которая, по сути, означает, что долгие годы она в стране будет работать и каждый раз создавать на каждом цикле новый набор предприятий», - сказал он.

По словам Чубайса, задача госкорпорации - довести к 2020 г. объем внешних инвестиций в свои проекты до 150 млрд руб. Для этого необходимо привлекать новых партнеров через инвестиционные фонды - малые, венчурные фонды и крупные, Private Equity фонды. Он отметил позитивный опыт такой работы в Китае. «Первый наш опыт показал, что мы в Китае, в России частных партнеров сумели привлечь так, что на сегодняшний день мы чуть больше 14 млрд привлеченных в фонде средств добавили к нашим средствам, и это позволяет уже удвоить объем инвестиций сам по себе», - подчеркнул он. Однако в планах - сдвижка этой пропорции с 50 на 50% до 40 на 60% и 30 на 70%. «То есть наши средства мы так и будем инвестировать, но, создавая фонды в большем объеме и с большим плечом, мы больший совокупный объем инвестиций в наноиндустрию сумеем обеспечить», - добавил Чубайс.