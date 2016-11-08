Видеосервис Twitter Vine могут спасти азиатские инвесторы

Сервис шестисекундных видео Vine, созданный Twitter, возможно, спасут от закрытия инвесторы из Азии, пишет ресурс Techcrunch. По его данным, после того как Twitter в октябре объявил о грядущем закрытии Vine, компания получила не менее десяти предложений о покупке сервиса, в том числе несколько из Азии.

Однако, по данным источника, по меньшей мере несколько предложений не превышают $10 млн – примерно столько стоит месяц работы Vine. Это означает, что Twitter фактически ничего не получит от продажи сервиса на сторону, но теоретически может заработать на рекламе, поскольку посты с интегрированным видео привлекают больше пользователей. С другой стороны, отмечает Techcrunch, если инвестор решит отключить архив видео, это негативно скажется на имидже самого Twitter.