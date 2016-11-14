Азербайджанские кредиторы получили 49% в «Нон-стоп продакшн» Роднянского

У кинокомпании «Нон-стоп продакшн» продюсера Александра Роднянского появился новый акционер: владельцем ее 49% стала люксембургская компания Excalibur, пишет «Коммерсантъ». Она принадлежит азербайджанскому «Аграркредиту», управляющему проблемными кредитами Международного банка Азербайджана, у которого российская компания брала кредит. В задачи «Аграркредита» входит возврат просроченных долгов и их эффективное взыскание. Для этого организация заключила соглашение с российской компанией «Вертикаль капитал», которая уже заявила Роднянскому претензии.

Задолженность структур Александра Роднянского – «А-компани дистрибуция» и Alexander Rodnyansky Films Ltd – перед «Аграркредитом» составляет $4 млн и 290 млн руб. Также они не погасили проценты по кредитам «МБА-Москва», сообщил представитель «Вертикаль капитала».

Глава инвестиционного партнера Excalibur – AR Films Федор Петров подтвердил, что у компании есть несколько кредитных договоров с «МБА-Москва» на общую сумму $4 млн, но об уступке прав по ним AR Films ему не известно. Компанию «Вертикаль капитал» там тоже не знают.

По данным Минкульта, «Нон-стоп продакшн» является производителем фильмов «Сталинград», «Тайна перевала Дятлова», «Левиафан» и др.