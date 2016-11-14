Журналы Conde Nast Traveller и Allure перестанут выходить в России

Издательский дом Conde Nast закроет журналы Conde Nast Traveller и Allure, рассказал «Ведомостям» источник в холдинге.

Condé Nast Traveler — ежемесячный журнал о путешествиях. Журнал был запущен в России в 2011 г. Журнал Allure, издание о моде, впервые был издан в России в 2012 г. тиражом 180 000. Лицензии на оба этих журнала принадлежат издательскому дому Conde Nast.

В понедельник президент издательского дома Анита Гиговская сообщила об этом сотрудникам в письме. «Это достойные проекты, но за последние два года экономическая ситуация в России изменилась, и не в лучшую сторону. В обозримом будущем мы не видим перспективы возврата на траекторию изначального бизнес-плана», — говорится в письме (цитата по РБК).