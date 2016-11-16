Xiaomi планирует открыть офис в России

Производитель смартфонов Xiaomi планирует открыть офис в России и сейчас прорабатывает эту возможность. Это ТАСС на World Internet Conference сообщил президент компании Лэй Цзюнь. По его словам, определенных сроков по открытию офиса в России у компании пока нет. Он добавил, что российский рынок смартфонов является наиболее важным для Xiaomi за пределами КНР, но у компании есть интерес не только к этому направлению российского рынка, но и к другим.

«Российский рынок смартфонов сейчас переживает период стремительного роста. Мы придаем наиболее пристальное внимание именно российскому рынку и ожидаем там существенного увеличения продаж», - сказал Лэй Цзюнь. Цифр он не назвал.

Первый монобрендовый салон в России Xiaomi открыла в начале октября 2016 г. Компания «Смарт оранж», подразделение дистрибутора RDC Group, открыла его в торговом центре «Калейдоскоп» и планирует открыть несколько других. Источник, близкий к менеджерам RDC Group, утверждает, что к лету 2018 г. «Смарт оранж» планирует открыть примерно 20 магазинов Xiaomi. Флагманский бутик расположится в Москве, а магазины поменьше – в регионах, утверждает он. Бюджет проекта он оценивает чуть более чем в $2 млн. С 2012 г. одним из инвесторов Xiaomi является фонд DST Юрия Мильнера.

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