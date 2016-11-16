BBC планирует запустить радиовещание для КНДР

Всемирная служба BBC собирается вещать для КНДР, речь идет о нескольких ежедневных радиопередачах на корейском языке, сообщает Guardian. В дипломатических кругах уже прозвучали опасения, что это решение может усилить напряженность в отношениях Северной Кореи с Западом, добавляет газета.

Об этих планах стало известно вечером 15 ноября, когда Всемирная служба BBC объявила о самом масштабном расширении с 1940-х гг. Компания планирует создать 11 новых языковых служб, расширить выпуски новостей, перезапустить русскоязычный сайт. На это правительство выделило корпорации 289 млн фунтов в 2015 г. Цель корпорации - достичь аудитории в 500 млн человек к 2020 г., когда Всемирной службе исполнится 100 лет. Представляя эти планы, гендиректор ВВС Тони Холл назвал Всемирную службу ВВС бриллантом в короне и корпорации, и самой Великобритании.

К ныне действующим языковым службам прибавятся службы, которые будут вещать на следующих языках: ахмарский, гуджарати, игбо, корейский, маратхи, оромо, пиджин, панджабский, телугу, тигринья и йоруба, сообщает ВВС. Первые из них будут запущены в 2017 году. Существующие службы планируется расширить за счет увеличения объемов контента для мобильных устройств и видеоматериалов, а также большего присутствия в соцсетях. Для русскоязычной аудитории ВВС планирует выпускать расширенные информационные бюллетени на русском языке с региональными версиями для соседних с Россией стран.