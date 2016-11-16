Следствие изъяло большой пакет документов в ходе обыска в «Роснано»

Адвокат Александр Аснис, представляющий интересы «Роснано», заявил, что в ходе следственных действий из офиса компании был изъят большой пакет документов. Правоохранительные органы интересуют действия менеджмента компании «НТфарма» по делу о растрате средств, выделенных на строительство фармацевтического завода в Ярославской области, передает ТАСС.

«Обыск до сих пор идет, изъят большой пакет документов, связанных с совместным проектом "Роснано" и "НТфармы". Хочу отметить, что обыск связан с деятельностью менеджеров, которые не являлись и не являются сотрудниками "Роснано", - пояснил адвокат.

По его словам, госкомпания заинтересована в сотрудничестве со следствием и предоставляет всю необходимую информацию и документацию.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении учредителя ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и гендиректора компании Евгения Султанова, фигурантом дела также является мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников.