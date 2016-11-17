«Система» собрала заявок на бонды на 10 млрд рублей

АФК «Система» собрала книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-5 объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,8-9,99% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,25 года в размере 10,17-10,37% годовых.

Заявки принимаются с 11.00 мск до 16.00 мск 17 ноября, техническое размещение запланировано на 25 ноября.

Последнее размещение бондов АФК «Система» провела 13 ноября, сумма размещения составила 6,5 млрд руб. при запланированном объеме 5 млрд руб. Ставка 1–8-го купонов была установлена на уровне 9,8% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте на уровне 10,04% годовых.